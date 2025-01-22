Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC-Bär

ORF1Staffel 1Folge 509vom 22.01.2025
Folge 509: ABC Bär vom 22.01.2025

14 Min.Folge vom 22.01.2025

Box möchte, dass seine Freunde bei der ABC-Show ein bisschen vorsichtiger sind. Er hat deshalb einige Regeln zur Sicherheit aufgestellt. Seine Freunde nehmen die Regeln aber nicht ernst, bis beinahe ein Unglück passiert. Das große Lied heißt heute "Das Lied von der Spaßlimonade". In den Spielen wird der Buchstabe R vorgestellt, im Zahlenspiel ist heute die Zahl 2 an der Reihe. Bildquelle: ORF

