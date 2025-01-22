ABC Bär vom 22.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 509: ABC Bär vom 22.01.2025
14 Min.Folge vom 22.01.2025
Box möchte, dass seine Freunde bei der ABC-Show ein bisschen vorsichtiger sind. Er hat deshalb einige Regeln zur Sicherheit aufgestellt. Seine Freunde nehmen die Regeln aber nicht ernst, bis beinahe ein Unglück passiert. Das große Lied heißt heute "Das Lied von der Spaßlimonade". In den Spielen wird der Buchstabe R vorgestellt, im Zahlenspiel ist heute die Zahl 2 an der Reihe. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0