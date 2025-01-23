ABC Bär vom 23.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 510: ABC Bär vom 23.01.2025
14 Min.Folge vom 23.01.2025
Iggi ist heute ganz faul und möchte am Liebsten den ganzen Tag schlafen. Weil er so faul ist vernachlässigt er aber seine Aufgaben. So kommt es, dass beim Zahlenspiel ein Unfall geschieht. Die Freunde sind bitterböse auf ihren Igelfreund. Erst jetzt sieht Iggi ein, dass er im Baumhaus wichtige Aufgaben hat und die nicht einfach aus Faulheit vernachlässigen darf. Zur Versöhnung singt er das Lied "Sei bitte wieder gut". Außerdem kommen der Buchstabe S und die Zahlen 4, 5 und 6 vor. Bildquelle: ORF
