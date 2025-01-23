Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ABC-Bär

ABC Bär vom 23.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 510vom 23.01.2025
ABC Bär vom 23.01.2025

ABC Bär vom 23.01.2025Jetzt kostenlos streamen

ABC-Bär

Folge 510: ABC Bär vom 23.01.2025

14 Min.Folge vom 23.01.2025

Iggi ist heute ganz faul und möchte am Liebsten den ganzen Tag schlafen. Weil er so faul ist vernachlässigt er aber seine Aufgaben. So kommt es, dass beim Zahlenspiel ein Unfall geschieht. Die Freunde sind bitterböse auf ihren Igelfreund. Erst jetzt sieht Iggi ein, dass er im Baumhaus wichtige Aufgaben hat und die nicht einfach aus Faulheit vernachlässigen darf. Zur Versöhnung singt er das Lied "Sei bitte wieder gut". Außerdem kommen der Buchstabe S und die Zahlen 4, 5 und 6 vor. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ABC-Bär
ORF1
ABC-Bär

ABC-Bär

Alle 2 Staffeln und Folgen