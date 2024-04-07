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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Verschollen im Busch

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 07.04.2024
Verschollen im Busch

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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien

Folge 2: Verschollen im Busch

44 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12

Als ein Tourist vermisst wird, schrillen bei den Clermont Diggers die Alarmglocken. Bei den Pretty Prospectors in Ballarat gerät Ians handgefertigte Siebmaschine ins Stocken.

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