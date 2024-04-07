Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Folge 2: Verschollen im Busch
44 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12
Als ein Tourist vermisst wird, schrillen bei den Clermont Diggers die Alarmglocken. Bei den Pretty Prospectors in Ballarat gerät Ians handgefertigte Siebmaschine ins Stocken.
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Abenteuer Gold: Schatzsuche in Australien
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bossanova Limited