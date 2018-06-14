Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

D.I.Y. mit Tommo: Garten-Pool

Kabel EinsFolge vom 14.06.2018
D.I.Y. mit Tommo: Garten-Pool

D.I.Y. mit Tommo: Garten-PoolJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.06.2018: D.I.Y. mit Tommo: Garten-Pool

44 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12

Die Tage werden länger und heißer, doch der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, Superheimwerker Tommo und Reporter Tim holen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten. Aus günstigen Materialien und mit einfachen, handwerklichen Arbeiten zaubern die beiden einen kleinen Gartenpool zum Relaxen. Egal ob bei einer Gartenparty am Wochenende oder nach einem stressigen und heißen Arbeitstag im Büro - der Chill-Out-Pool sorgt für die nötige Abkühlung.

Alle verfügbaren Folgen