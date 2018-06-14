D.I.Y. mit Tommo: Garten-PoolJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.06.2018: D.I.Y. mit Tommo: Garten-Pool
44 Min.Folge vom 14.06.2018Ab 12
Die Tage werden länger und heißer, doch der Sommerurlaub ist noch in weiter Ferne? Kein Problem, Superheimwerker Tommo und Reporter Tim holen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten. Aus günstigen Materialien und mit einfachen, handwerklichen Arbeiten zaubern die beiden einen kleinen Gartenpool zum Relaxen. Egal ob bei einer Gartenparty am Wochenende oder nach einem stressigen und heißen Arbeitstag im Büro - der Chill-Out-Pool sorgt für die nötige Abkühlung.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins