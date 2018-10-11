Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.10.2018: Kaffeemythen
44 Min.Folge vom 11.10.2018Ab 12
Kaffeejunkies aufgepasst: Um das Lieblingsgetränk der Deutschen ranken sich einige Mythen und Legenden. Was stimmt, was ist totaler Quatsch? Die zehn erstaunlichsten Kaffee-Facts auf dem Prüfstand. Die Bodypainting-Weltmeisterschaft 2018: Jedes Jahr treffen sich in Klagenfurt am Wörthersee die besten Körper-Künstler der Welt. Ob mit Pinsel, Schwamm oder Airbrush - Kunstwerke entstehen hier nicht auf Leinwand, sondern auf nackter Haut. Aber wer ist der beste? Holt Deutschland den heißumkämpften WM-Pokal?
