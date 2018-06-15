Kontrastreportage Fischfang: Seychellen vs. DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.06.2018: Kontrastreportage Fischfang: Seychellen vs. Deutschland
44 Min.Folge vom 15.06.2018Ab 12
Traditionell wird auf den Seychellen noch im Einbaum gefischt - ein langes, schmales Holzboot. Fischer Tangi fährt jeden Tag früh morgens mit seiner Tochter Vanessa einige Stunden raus vor die Küste der Insel Praslin, um seine Fischfallen zu leeren und sie neu mit Ködern zu bestücken. Fische lieben frische Kokosnuss und Papayablätter - je mehr Futter desto mehr Fische kann Tangi an die umliegenden Hotels verkaufen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins