Cohiba, Montecristo und Partagas - Havanna-Zigarren sind DER Exportschlager Kubas. Kubanische Zigarren gelten als die besten der Welt. Aber warum ist das so? "Abenteuer Leben täglich" lüftet das Geheimnis in Havanna. Dort steht die größte Zigarrenfabrik Kubas. Die Arbeiter hier rollen in Schichtarbeit Zigarre nach Zigarre - alles reine Handarbeit. Fernsehen, Radio oder Zeitungen gibt es nicht. Deswegen ist sie die wichtigste Person in der Fabrik: Maria. Sie hat einen der angesehensten Jobs: Maria ist Vorleserin. Täglich liest sie den Arbeiterinnen acht Stunden aus der Tageszeitung vor.
