Abenteuer Leben am Sonntag

Imbissbudencheck Sachsen-Anhalt vs. Rheinland-Pfalz

Kabel EinsFolge vom 16.10.2018
Folge vom 16.10.2018: Imbissbudencheck Sachsen-Anhalt vs. Rheinland-Pfalz

44 Min.Folge vom 16.10.2018Ab 12

Imbisskult in Deutschland - unsere Tester Achim und Henry sind auf der Suche nach dem besten Imbiss. Heute sind sie kulinarischen Spezialitäten in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt auf der Spur, entdecken dabei Burgbistros, Bauernstübchen und Kultimbisse. Auch die Typen hinter der Theke lassen es nicht an Originalität fehlen.

