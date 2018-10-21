Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs Krisenjahr

Kabel Eins
Folge vom 21.10.2018
Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs Krisenjahr

Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs KrisenjahrJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.10.2018: Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs Krisenjahr

91 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12

Der Druck auf die deutschen Landwirte ist gigantisch. Durch den Jahrhundertsommer 2018 rechnen sie mit massiven Ernteausfällen, gleichzeitig müssen sich die Bauern zunehmend kritischen Fragen stellen. Denn wir Verbraucher schrauben die Ansprüche immer höher. Wie können die Landwirte auf einem immer härter werdenden Markt Lebensmittel mit so hoher Qualität anbieten? Und: Mythos Geld / Filmreifes Essen / Gesetzeslücken für Bares

