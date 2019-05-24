Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.05.2019: Europaquiz
43 Min.Folge vom 24.05.2019Ab 12
Am 26. Mai ist Europawahl. Circa 400 Millionen Europäer können ihre Stimme abgeben, davon etwa 61 Millionen Deutsche. Zeit einen Blick auf die Europäische Union zu werfen. Was wissen wir über unsere Nachbarn? Welche Gesetze gibt's wirklich und wo liegt überhaupt Rumänien? Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins