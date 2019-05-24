Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Europaquiz

Kabel EinsFolge vom 24.05.2019
Europaquiz

EuropaquizJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 24.05.2019: Europaquiz

43 Min.Folge vom 24.05.2019Ab 12

Am 26. Mai ist Europawahl. Circa 400 Millionen Europäer können ihre Stimme abgeben, davon etwa 61 Millionen Deutsche. Zeit einen Blick auf die Europäische Union zu werfen. Was wissen wir über unsere Nachbarn? Welche Gesetze gibt's wirklich und wo liegt überhaupt Rumänien? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen