Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.11.2018: D.I.Y. Kenny Feuerhütte
43 Min.Folge vom 06.11.2018Ab 12
Nach dem Super-Sommer sinken die Temperaturen nun rasant. Doch was tun, wenn man trotzdem noch gerne Zeit draußen verbringen will? Heimwerker Kenny hat sich extra dafür ein heißes Do-it-yourself-Projekt überlegt: Für kleines Geld zimmert er mit Reporter Tobi eine Feuerhütte für den Garten. Und: Wer ist der Schärfste? Deutsche Schärfemeisterschaft 2018
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins