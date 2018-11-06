Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2018: D.I.Y. Kenny Feuerhütte

43 Min.Folge vom 06.11.2018Ab 12

Nach dem Super-Sommer sinken die Temperaturen nun rasant. Doch was tun, wenn man trotzdem noch gerne Zeit draußen verbringen will? Heimwerker Kenny hat sich extra dafür ein heißes Do-it-yourself-Projekt überlegt: Für kleines Geld zimmert er mit Reporter Tobi eine Feuerhütte für den Garten. Und: Wer ist der Schärfste? Deutsche Schärfemeisterschaft 2018

