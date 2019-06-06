Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.06.2019: So is(s)t Deutschland
42 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12
Wer sich gesund ernähren möchte, muss tief in die Tasche greifen. Es gibt aber Menschen, die auf jeden einzelnen Cent schauen müssen. Die wichtigste Frage: Wie komme ich diesen Monat wieder über die Runden? Unser TV-Koch Dirk Hoffmann kennt die richtigen Tipps und Tricks wie man auch mit wenig Geld gesund und lecker kochen kann. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins