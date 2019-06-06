Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.06.2019
Wer sich gesund ernähren möchte, muss tief in die Tasche greifen. Es gibt aber Menschen, die auf jeden einzelnen Cent schauen müssen. Die wichtigste Frage: Wie komme ich diesen Monat wieder über die Runden? Unser TV-Koch Dirk Hoffmann kennt die richtigen Tipps und Tricks wie man auch mit wenig Geld gesund und lecker kochen kann. Rechte: kabel eins

