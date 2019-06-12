Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 12.06.2019
43 Min.Ab 12

Sterneküche für zu Hause - funktioniert das? Zwei Hobbyköche wagen sich an die Haute Cuisine. Mit ganz normalen Zutaten aus dem Supermarkt kochen die beiden ein Gourmet-Gericht für kleines Geld. Sowohl beim Einkauf der Lebensmittel, als auch bei der Zubereitung zuhause stehen die beiden vor großen Herausforderungen. Der Clou an der ganzen Sache: Ein Spitzenkoch schaut den Hobbyköchen dabei auf die Finger! Mit seinem Expertenwissen bewertet er ihr Können und gibt sein Profi-Wissen weiter. Zum krönenden Abschluss probiert der Spitzenkoch das zubereitete Gourmet-Gericht der Amateure. Kann es den Profi überzeugen? Rechte: kabel eins

