Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.06.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (7)
90 Min.Folge vom 16.06.2019Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann ist unterwegs in Marokko: Im Land der 1001 Gewürze begibt er sich auf kulinarische Spurensuche von Nomaden, Einwanderern und Eroberern. Montreal ist der nächste Stopp von Furious Pete - die Küche gilt hier als besonders exquisit. Endlich kann sich unser Food Experte von Delikatessen wie Hummer, Poutine und Ahornsirup ernähren. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
