Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (7)

Kabel EinsFolge vom 16.06.2019
Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (7)

Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (7)Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.06.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt (7)

90 Min.Folge vom 16.06.2019Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann ist unterwegs in Marokko: Im Land der 1001 Gewürze begibt er sich auf kulinarische Spurensuche von Nomaden, Einwanderern und Eroberern. Montreal ist der nächste Stopp von Furious Pete - die Küche gilt hier als besonders exquisit. Endlich kann sich unser Food Experte von Delikatessen wie Hummer, Poutine und Ahornsirup ernähren. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen