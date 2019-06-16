Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.06.2019: Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt
89 Min.Folge vom 16.06.2019Ab 12
Reporter und Reise-Experte Kai Böcking testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Über 6.500 Passagiere finden auf der 362 Meter langen "Symphony of the Seas" Platz. Neben Dutzenden von Restaurants, Bars und Shows gibt es noch einen Wasserpark und 25 Pools. Auf seiner ersten Kreuzfahrt checkt Kai, ob sich eine Reise auf dem Super-Dampfer lohnt. Ist Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff cool oder doch nur spießig? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins