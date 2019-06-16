Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Kabel EinsFolge vom 16.06.2019
Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.06.2019: Kai testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

89 Min.Folge vom 16.06.2019Ab 12

Reporter und Reise-Experte Kai Böcking testet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Über 6.500 Passagiere finden auf der 362 Meter langen "Symphony of the Seas" Platz. Neben Dutzenden von Restaurants, Bars und Shows gibt es noch einen Wasserpark und 25 Pools. Auf seiner ersten Kreuzfahrt checkt Kai, ob sich eine Reise auf dem Super-Dampfer lohnt. Ist Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff cool oder doch nur spießig? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen