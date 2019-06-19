Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 19.06.2019
42 Min.Folge vom 19.06.2019Ab 12

Pandabären sind vom Aussterben bedroht. In der Nähe der chinesischen Millionen-Metropole Chengdu arbeiten Forscher daran, genau dies zu verhindern. Über 170 Tiere wurden hier in den letzten 20 Jahren zur Welt gebracht. Gleichzeitig können sich Einheimische und Touristen im Panda-Park informieren und an den tollpatschigen Wonneproppen erfreuen. "Abenteuer Leben" wirft einen Blick hinter die Kulissen der Forschungsstation. Und: Frag den Henze: Food Trend Bowls Rechte: kabel eins

