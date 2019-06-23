Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.06.2019: Der Smart-Guy
89 Min.Folge vom 23.06.2019Ab 12
KFZ-Meister Thomas Rödiger aus Niedersachsen will mit seiner neuesten Geschäftsidee durchstarten: Smarts zu Buggies umbauen und diese dann auf Mallorca als Spaßmobile vermieten. Zusammen mit seinem Mechaniker-Team macht er sich daran, einen Prototypen zu erschaffen. Alles Marke Eigenbau. Als Basis dient ein gebrauchtes Smart Cabrio. Erklärtes Ziel: Der ultimative Fun-Flitzer muss die TÜV Prüfung bestehen. Rechte: kabel eins
