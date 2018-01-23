Traumberuf Polizist: AufnahmeprüfungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.01.2018: Traumberuf Polizist: Aufnahmeprüfung
Folge vom 23.01.2018
Zweimal jährlich finden an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg die Aufnahmeprüfungen für die Bewerber statt. Doch die Anforderungen sind hart. Ob Diktat, Sport- oder psychologischer Test - wer nur einen Prüfungsteil nicht besteht, ist raus. Melina Kauschka und Florian Schulenburg gehen bis an die Grenzen, um die Prüfungen zu meistern. Und: Ding Dong 20 (Kicker + Raviolirolle)
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins