Traumberuf Polizist: Aufnahmeprüfung

Kabel EinsFolge vom 23.01.2018
Folge vom 23.01.2018: Traumberuf Polizist: Aufnahmeprüfung

44 Min.Folge vom 23.01.2018Ab 12

Zweimal jährlich finden an der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg die Aufnahmeprüfungen für die Bewerber statt. Doch die Anforderungen sind hart. Ob Diktat, Sport- oder psychologischer Test - wer nur einen Prüfungsteil nicht besteht, ist raus. Melina Kauschka und Florian Schulenburg gehen bis an die Grenzen, um die Prüfungen zu meistern. Und: Ding Dong 20 (Kicker + Raviolirolle)

