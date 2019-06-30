Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.06.2019: Folge 161
89 Min.Folge vom 30.06.2019Ab 12
Diesmal ist der Hoffmann in England auf der Suche nach dem Nationalgericht der Briten: den legendären Fish'n'Chips! Was macht dieses Traditions-Fast-Food so erfolgreich - und vor allem: Aus was besteht es denn genau? Weiter geht's mit Furious Pete nach Peking! Frittierte Spinnen, Kung Fu und Hot Pot warten hier auf ihn. Außerdem ist Dirk Hoffmann auf Meeresfrüchte-Mission in Jersey, Reporterin Steffi macht Halt in Vietnam und für die letzte Station geht es nach: Hawaii! Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins