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Abenteuer Leben am Sonntag

Das wahre Leben im Pott

Kabel EinsFolge vom 30.06.2019
Das wahre Leben im Pott

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.06.2019: Das wahre Leben im Pott

93 Min.Folge vom 30.06.2019Ab 12

Im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands mit fünf Millionen Einwohnern, ist immer was los: Imbiss-Besitzer Carsten will sich mit seinem Currywurst-Döner auf einem Food-Festival beweisen. Die Kreisliga-C-Mannschaft des FC Dortmund 18 hingegen will endlich mal sportlich überzeugen. Und: YouTuber Senol muss zwischen Aufträgen und Fantreffen einen kühlen Kopf bewahren. Außerdem sucht Bergmann Christian nach dem Bergbau-Aus nach einer neuen Berufung. Rechte: kabel eins

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