Kabel EinsFolge vom 01.07.2019
Folge vom 01.07.2019: Mythos Wurst: Italienische Salsiccia

43 Min.Folge vom 01.07.2019Ab 12

Wurst ist nicht gleich Wurst. Schon gar nicht bei den Italienern! So gehört auf die Pizza eine ordentliche "Salsiccia" und nicht irgendeine Salami! Die Salsiccia gibt es in unzähligen, ganz verschiedenen Variationen. "Abenteuer Leben" zeigt drei "Klassiker" - und zaubert daraus echte italienische Gerichte. Rechte: kabel eins

