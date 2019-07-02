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Abenteuer Leben am Sonntag

Das beste Ei der Welt

Kabel EinsFolge vom 02.07.2019
Das beste Ei der Welt

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.07.2019: Das beste Ei der Welt

43 Min.Folge vom 02.07.2019Ab 12

Im japanischen Beppu dampft es aus der Erde: Aus fast 3.000 heißen Quellen steigt Wasser und Dampf an die Erdoberfläche, täglich sprudeln 130.000 Tonnen heißes Wasser aus dem Erdinneren ans Tageslicht. Doch der heiße Dampf wird nicht nur für Thermalbäder genutzt, sondern auch für die berühmten Onsen-Eier. Der Dampf färbt die angeblich wohlschmeckendsten Eier weltweit schwarz oder braun ein. Das muss "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs unbedingt ausprobieren. Rechte: kabel eins

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