Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.07.2019: Das beste Ei der Welt
43 Min.Folge vom 02.07.2019Ab 12
Im japanischen Beppu dampft es aus der Erde: Aus fast 3.000 heißen Quellen steigt Wasser und Dampf an die Erdoberfläche, täglich sprudeln 130.000 Tonnen heißes Wasser aus dem Erdinneren ans Tageslicht. Doch der heiße Dampf wird nicht nur für Thermalbäder genutzt, sondern auch für die berühmten Onsen-Eier. Der Dampf färbt die angeblich wohlschmeckendsten Eier weltweit schwarz oder braun ein. Das muss "Abenteuer Leben"-Reporter Alex Königs unbedingt ausprobieren. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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