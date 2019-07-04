Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.07.2019
43 Min.Folge vom 04.07.2019Ab 12

Die Jugend von heute kann nicht kochen - behauptet Chefkoch Achim Müller. In Berlin findet er vier Freiwillige, die antreten und ihn vom Gegenteil überzeugen wollen. Wer den süddeutschen Klassiker "Rahmschwammerl mit Semmelknödel" hinbekommt, gewinnt 50 Euro. Und diesmal gibt's sogar Hilfe: Achim stellt den Kandidaten drei verschieden Joker zur Wahl. Rechte: kabel eins

