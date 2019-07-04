Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.07.2019: JKNK Rahmschwammerl
43 Min.Folge vom 04.07.2019Ab 12
Die Jugend von heute kann nicht kochen - behauptet Chefkoch Achim Müller. In Berlin findet er vier Freiwillige, die antreten und ihn vom Gegenteil überzeugen wollen. Wer den süddeutschen Klassiker "Rahmschwammerl mit Semmelknödel" hinbekommt, gewinnt 50 Euro. Und diesmal gibt's sogar Hilfe: Achim stellt den Kandidaten drei verschieden Joker zur Wahl. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins