Kabel EinsFolge vom 05.07.2019
44 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 12

Nussnougatglas-Rezepte, Eiscreme, Brownies, Kekse und Kakao - klingt alles lecker und ist einfacher als man denkt selber zu machen. Die Grundzutat ist immer die gleiche: Nussnougatcreme, und zwar nicht zu knapp. Das Tollste: Man braucht weder Schüsseln noch Backformen. Zubereitet werden die Leckereien nämlich allesamt im Nussnougatcremeglas. Die beiden größten Schleckermäuler der Redaktion Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben das mal ausprobiert. Rechte: kabel eins

