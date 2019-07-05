Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.07.2019: Nussnougatglas-Rezepte
44 Min.Folge vom 05.07.2019Ab 12
Nussnougatglas-Rezepte, Eiscreme, Brownies, Kekse und Kakao - klingt alles lecker und ist einfacher als man denkt selber zu machen. Die Grundzutat ist immer die gleiche: Nussnougatcreme, und zwar nicht zu knapp. Das Tollste: Man braucht weder Schüsseln noch Backformen. Zubereitet werden die Leckereien nämlich allesamt im Nussnougatcremeglas. Die beiden größten Schleckermäuler der Redaktion Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann haben das mal ausprobiert. Rechte: kabel eins
