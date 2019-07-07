Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

Kabel EinsFolge vom 07.07.2019
Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

Die Reise zu den besten Gerichten der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.07.2019: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt

90 Min.Folge vom 07.07.2019Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann ist dem Geheimnis der besten Köttbullar (Schöttbullar) auf der Spur. Auf zu neuen Abenteuern! Tester Achim und Henry verschlägt es heute auf die Urlaubsinsel Mallorca. Sie wollen herausfinden, wo man am besten essen kann - vom Imbiss bis hin zum gehobenen Restaurant. Furious Pete goes Mittelamerika! Heute testet er die kulinarischen Highlights in Costa Rica und besucht die Maleku-Indianer. Was die wohl essen? Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen