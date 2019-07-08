Thema u. a.: 70 Jahre CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Eine Ikone deutscher Esskultur wird in diesem Jahr 70 Jahre alt: Die Currywurst wurde 1949 in Berlin erfunden und trat von dort aus ihren Siegeszug durch die Imbissbuden an. Rund 800 Millionen Currywürste verdrücken die Deutschen jährlich, allerdings wird nicht jede Wurst nach dem gleichen Rezept zubereitet. Die Abenteuer Leben-Köche Achim Müller, Dirk Hoffmann und Christian Henze bereiten ihre persönliche Lieblings-Currywurst zu. Rechte: kabel eins
