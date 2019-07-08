Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: 70 Jahre Currywurst

Kabel EinsFolge vom 08.07.2019
Thema u. a.: 70 Jahre Currywurst

Thema u. a.: 70 Jahre CurrywurstJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.07.2019: Thema u. a.: 70 Jahre Currywurst

44 Min.Folge vom 08.07.2019Ab 12

Eine Ikone deutscher Esskultur wird in diesem Jahr 70 Jahre alt: Die Currywurst wurde 1949 in Berlin erfunden und trat von dort aus ihren Siegeszug durch die Imbissbuden an. Rund 800 Millionen Currywürste verdrücken die Deutschen jährlich, allerdings wird nicht jede Wurst nach dem gleichen Rezept zubereitet. Die Abenteuer Leben-Köche Achim Müller, Dirk Hoffmann und Christian Henze bereiten ihre persönliche Lieblings-Currywurst zu. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen