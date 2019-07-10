Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Schnitzeljagd mit Olli und Markus

Kabel Eins
Folge vom 10.07.2019
Schnitzeljagd mit Olli und Markus

Schnitzeljagd mit Olli und MarkusJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.07.2019: Schnitzeljagd mit Olli und Markus

43 Min.
Ab 12

Olli und Markus testen diesmal allerlei Schnitzel-Köstlichkeiten. Dabei achten sie neben der Qualität und dem Geschmack auch auf Sauberkeit, den Service und die Preise. Heute nehmen sie fünf Schnitzelhäuser in Hamburg unter die Lupe. Am Ende folgt ihr Fazit: Wo gibt es die besten Schnitzel der Stadt? Rechte: kabel eins

