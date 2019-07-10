Schnitzeljagd mit Olli und MarkusJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.07.2019: Schnitzeljagd mit Olli und Markus
43 Min.
Folge vom 10.07.2019
Ab 12
Olli und Markus testen diesmal allerlei Schnitzel-Köstlichkeiten. Dabei achten sie neben der Qualität und dem Geschmack auch auf Sauberkeit, den Service und die Preise. Heute nehmen sie fünf Schnitzelhäuser in Hamburg unter die Lupe. Am Ende folgt ihr Fazit: Wo gibt es die besten Schnitzel der Stadt? Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
Copyrights:© Kabel Eins