Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.07.2019: Folge 176
89 Min.Folge vom 14.07.2019Ab 12
Chefkoch Dirk Hoffmann geht wieder auf kulinarische Abenteuerreise rund um den Globus, um das weltbeste Steak, die leckerste Pekingente, die frischeste Frühlingsrolle, das feinste Tiramisu, Gnocchi alla Mamma, die schmackhaftesten Cevapcici, Chicken Tandoori und feurige Tacos ausfindig zu machen. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins