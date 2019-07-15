Henze unaufhaltsam - die 5 Minuten ChallengeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.07.2019: Henze unaufhaltsam - die 5 Minuten Challenge
43 Min.Folge vom 15.07.2019Ab 12
Henze unaufhaltsam - die 5 Minuten ChallengePackung auf, das kann ja jeder, aber oft dauert frisch zubereitetes Essen gar nicht lang.Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die 5 Minuten-Challenge. Henze unaufhaltsam - Käsespätzle in 5 Minuten.Top 5 Luxusvillen von MallorcaDie schönsten Villen, die tollsten Fincas auf Mallorca - wer träumt davon nicht. Einer der sie alle kennt und auch an den Mann und die Frau bringt ist Luxusmakler Marcel Remus: Er ist der jüngste Makler für Luxus-Immobilien auf Deutschlands beliebtester Insel. Der Traum? - Alles nur eine Frage des Geldes? Rechte: kabel eins
