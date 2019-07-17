Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 17.07.2019
Die Koffer gepackt - mit Vorfreude zum Flughafen. Ihr Flieger hat Verspätung? Wie schön! Denn wir haben Airports, an denen sogar das Warten Spaß macht. Sparfuchs: Discounter-WerkzeugAlle paar Monate liegen sie im Krabbelregal zwischen Soßenpulver und Salatköpfen: Werkzeuge von Discountern. Zu verlockend günstigen Preisen. Aber wie gut sind Bohrmaschine, Säge, Zangen und Co? Abenteuer Leben-Sparfuchs Daniel hat es getestet. Rechte: kabel eins

