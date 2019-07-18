Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.07.2019: Mexiko-Mythen
43 Min.Folge vom 18.07.2019Ab 12
Mexikaner tragen Sombreros, essen gerne Chili con Carne und machen Siesta. Wenn's um Mexiko geht, wissen wir Bescheid. Oder doch nicht? Wir sind in das Land gereist, um Mythen auf den Grund zu gehen. Was essen die Mexikaner wirklich, welche Traditionen haben die Einheimischen und woran glauben sie? Wir haben überraschende Antworten gefunden. Rechte: kabel eins
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2019: kabel eins