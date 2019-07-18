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Abenteuer Leben am Sonntag

Mexiko-Mythen

Kabel EinsFolge vom 18.07.2019
Mexiko-Mythen

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 18.07.2019: Mexiko-Mythen

43 Min.Folge vom 18.07.2019Ab 12

Mexikaner tragen Sombreros, essen gerne Chili con Carne und machen Siesta. Wenn's um Mexiko geht, wissen wir Bescheid. Oder doch nicht? Wir sind in das Land gereist, um Mythen auf den Grund zu gehen. Was essen die Mexikaner wirklich, welche Traditionen haben die Einheimischen und woran glauben sie? Wir haben überraschende Antworten gefunden. Rechte: kabel eins

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