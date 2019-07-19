Im Visier der Fahnder - Einsatz für die Autobahnpolizei HannoverJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.07.2019: Im Visier der Fahnder - Einsatz für die Autobahnpolizei Hannover
42 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12
Christian Ellemann und Jörg Belka sind Fahnder, ihr heutiges Einsatzgebiet ist die Autobahn A2 bei Hannover. Raser, Drängler und alle anderen, die lebensgefährlich unterwegs sind, ziehen die beiden Autobahnpolizisten aus dem Verkehr. Nach kurzer Zeit gerät ein Pkw-Fahrer, der Schlangenlinien fährt und ohne Anlass häufiger die Spur wechselt, ins Visier der beiden. Mit Blaulicht geht's zur nächsten Haltestelle. Schnell steht fest: Der Mann hat 1,67 Promille. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
12
