Abenteuer Leben am Sonntag

Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht

Kabel EinsFolge vom 22.07.2019
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.07.2019: Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht

90 Min.Folge vom 22.07.2019Ab 12

Die Sozialwohnung in Köln-Chorweiler ist eine Ruine und das Zuhause von Frank, Katrin und ihrer jüngsten Tochter. Darf ein Kind so aufwachsen? Das Jugendamt sagt: "Nein!" In zwei Tagen entscheidet das Gericht, ob die Tochter bleiben darf. Nutzen die Eltern die verbleibende Zeit, um die Wohnung umzubauen? Und in Halle an der Saale lebt Hartz IV-Verweigerer Maik, der sechs Tage die Woche schuftet und dennoch an der Armutsgrenze lebt. Rechte: kabel eins

