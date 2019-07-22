Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe stehtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 22.07.2019: Anpacken oder Aufgeben? Wenn das Leben auf der Kippe steht
Folge vom 22.07.2019
Die Sozialwohnung in Köln-Chorweiler ist eine Ruine und das Zuhause von Frank, Katrin und ihrer jüngsten Tochter. Darf ein Kind so aufwachsen? Das Jugendamt sagt: "Nein!" In zwei Tagen entscheidet das Gericht, ob die Tochter bleiben darf. Nutzen die Eltern die verbleibende Zeit, um die Wohnung umzubauen? Und in Halle an der Saale lebt Hartz IV-Verweigerer Maik, der sechs Tage die Woche schuftet und dennoch an der Armutsgrenze lebt. Rechte: kabel eins
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
