Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 22.07.2019
43 Min.Folge vom 22.07.2019Ab 12

Jeder kennt sie, jeder mag sie: Deutschlands leckerste Originale! Das größtmögliche Lob: "Schmeckt wie bei Oma"! Wir futtern uns einmal quer durch die Republik und suchen die kulinarischen Klassiker - frisch zubereitet und hausgemacht! Und: Tattoo Cover Up auf der internationalen Tattoomesse / Der Pancake-Künstler Rechte: kabel eins

