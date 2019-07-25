Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 25.07.2019: Neue Cuts vom Steak-Papst
43 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 12
Dirk Ludwig ist Fleischermeister der besonderen Art. In seinem Kopf brutzeln die Ideen. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass er neue Produkte erfindet. Sein jüngster Coup: die Erfindung neuer Steak-Cuts aus bislang unbedeutenden Fleischteilen. Er zeigt Grillfan Susa die Herstellung ungewöhnlicher Steak-Zuschnitte und bereitet sie auf dem Grill zu. Dabei verrät er die besten Tipps zum perfekten Garen. Und: Smarte Gadgets 2019 Rechte: kabel eins
