Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK Spezial: Foodtruck-Festival Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 26.07.2019
JKNK Spezial: Foodtruck-Festival Wuppertal

JKNK Spezial: Foodtruck-Festival WuppertalJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.07.2019: JKNK Spezial: Foodtruck-Festival Wuppertal

43 Min.Folge vom 26.07.2019Ab 12

Achim präsentiert uns heute einen Fast Food Trend aus Kanada: Poutine. Die Rede ist von knusprigen Fritten, schmelzendem Käse und einer großzügigen Kelle Bratensauce. Wie man diese Pommes-Kreation zaubert, erfährt Achim aus erster Hand - von echten Food Truckern in Wuppertal! Und wie man es auf gar keinen Fall machen sollte, zeigen die Kandidaten ... Und: Das Roboter-Restaurant. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen