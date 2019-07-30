Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Sommergadgets 2019

Kabel EinsFolge vom 30.07.2019
Sommergadgets 2019

Sommergadgets 2019Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.07.2019: Sommergadgets 2019

43 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12

Ein Ice Cream Maker mit dem selbstgemachtes Eis in wenigen Minuten gelingt, ein solarbetriebenes Koffer-Radio, das ohne Strom läuft und Barfuß-Klebesohlen, mit denen man keine Angst mehr vor scharfen Gegenständen auf dem Boden haben muss. Mit diesen und weiteren Sommer Gadgets kann man auch die heiße Jahreszeit in vollen Zügen genießen. Radio-Moderatorin Steffanie Burmeister und Student Jonas Grigutis machen den Test und checken coole Gadgets für den Sommer 2019. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen