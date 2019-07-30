Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.07.2019: Sommergadgets 2019
43 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12
Ein Ice Cream Maker mit dem selbstgemachtes Eis in wenigen Minuten gelingt, ein solarbetriebenes Koffer-Radio, das ohne Strom läuft und Barfuß-Klebesohlen, mit denen man keine Angst mehr vor scharfen Gegenständen auf dem Boden haben muss. Mit diesen und weiteren Sommer Gadgets kann man auch die heiße Jahreszeit in vollen Zügen genießen. Radio-Moderatorin Steffanie Burmeister und Student Jonas Grigutis machen den Test und checken coole Gadgets für den Sommer 2019. Rechte: kabel eins
