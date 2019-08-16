Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.08.2019: Top X Eis-Trends 2019
43 Min.Folge vom 16.08.2019Ab 12
Unser Eis-Scout ist auf der Suche nach den besten Trends für die aktuelle Eis-Saison 2019. "Abenteuer Leben" trifft Spaghettieis-Erfinder und Eis-Trendsetter Dario Fontanella in Mannheim und ist hautnah dabei, wenn er seine neuesten Ideen direkt in die Tat umsetzt. Was geht 2019 - Eis als Kuchen, Burger oder im Parmesankörbchen? Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2019: kabel eins