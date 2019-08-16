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Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Eis-Trends 2019

Kabel EinsFolge vom 16.08.2019
Top X Eis-Trends 2019

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.08.2019: Top X Eis-Trends 2019

43 Min.Folge vom 16.08.2019Ab 12

Unser Eis-Scout ist auf der Suche nach den besten Trends für die aktuelle Eis-Saison 2019. "Abenteuer Leben" trifft Spaghettieis-Erfinder und Eis-Trendsetter Dario Fontanella in Mannheim und ist hautnah dabei, wenn er seine neuesten Ideen direkt in die Tat umsetzt. Was geht 2019 - Eis als Kuchen, Burger oder im Parmesankörbchen? Rechte: kabel eins

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