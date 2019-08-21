Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.08.2019: Wendt - Test im Kiosk
43 Min.Folge vom 21.08.2019Ab 12
Jeder kennt die Werbeprospekte, die uns allen mit den neuesten Angeboten der Supermarktketten ins Haus flattern. Von der Kühltruhe mit Kickeraufsatz, über einen Hot Dog Maker, bis hin zur Cap mit integriertem Flaschenöffner - aber was taugen diese Dinge? Jonas Wendt und seine Schwester Jessica testen die Angebote auf Herz und Nieren. Und zwar an ihrem Arbeitsort: mitten im Kiosk in Köln. Und: Endlich aufräumen - die Kondo-Methode im Test / Asia Streetfood-Festival Düsseldorf Rechte: kabel eins
