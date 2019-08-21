Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Wendt - Test im Kiosk

Kabel EinsFolge vom 21.08.2019
Wendt - Test im Kiosk

Wendt - Test im KioskJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 21.08.2019: Wendt - Test im Kiosk

43 Min.Folge vom 21.08.2019Ab 12

Jeder kennt die Werbeprospekte, die uns allen mit den neuesten Angeboten der Supermarktketten ins Haus flattern. Von der Kühltruhe mit Kickeraufsatz, über einen Hot Dog Maker, bis hin zur Cap mit integriertem Flaschenöffner - aber was taugen diese Dinge? Jonas Wendt und seine Schwester Jessica testen die Angebote auf Herz und Nieren. Und zwar an ihrem Arbeitsort: mitten im Kiosk in Köln. Und: Endlich aufräumen - die Kondo-Methode im Test / Asia Streetfood-Festival Düsseldorf Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen