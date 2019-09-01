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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge 224

Kabel EinsFolge vom 01.09.2019
Folge 224

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.09.2019: Folge 224

90 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 12

Chefkoch Achim möchte in Ungarn das Geheimnis um das weltbeste Gulasch lüften. Was steckt in typisch norwegischen Töpfen? Alex Königs lüftet die Deckel und atmet tief die tollsten Aromen ein. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim ist zum ersten Mal in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, und sucht eine ganz bestimmte Adresse: Er will den deutschen Karnevalsverein von Windhoek besuchen! Ob bei aller deutscher Tradition auch deutsch gekocht wird?

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