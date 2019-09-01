Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.09.2019: Folge 224
90 Min.Folge vom 01.09.2019Ab 12
Chefkoch Achim möchte in Ungarn das Geheimnis um das weltbeste Gulasch lüften. Was steckt in typisch norwegischen Töpfen? Alex Königs lüftet die Deckel und atmet tief die tollsten Aromen ein. "Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim ist zum ersten Mal in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, und sucht eine ganz bestimmte Adresse: Er will den deutschen Karnevalsverein von Windhoek besuchen! Ob bei aller deutscher Tradition auch deutsch gekocht wird?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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