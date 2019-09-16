Timberjack - SteakhouseeröffnungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.09.2019: Timberjack - Steakhouseeröffnung
43 Min.Folge vom 16.09.2019Ab 12
Außen rustikal. Innen saftig! Real American BBQ mit Steaks, Burgern und jeder Menge Unterhaltung gibt es im Restaurant Timberjacks. US-Fan Thomas Kemner und Grillweltmeister Klaus Breinig wollen den fleischgewordenen American Dream ins beschauliche Nordhessen bringen. Rocky Mountains in den Kasseler Bergen - ob das gut geht? Und: Gambas mit Marzipan: TOP 5 verrücktes Food
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins