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Abenteuer Leben am Sonntag

Timberjack - Steakhouseeröffnung

Kabel EinsFolge vom 16.09.2019
Timberjack - Steakhouseeröffnung

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.09.2019: Timberjack - Steakhouseeröffnung

43 Min.Folge vom 16.09.2019Ab 12

Außen rustikal. Innen saftig! Real American BBQ mit Steaks, Burgern und jeder Menge Unterhaltung gibt es im Restaurant Timberjacks. US-Fan Thomas Kemner und Grillweltmeister Klaus Breinig wollen den fleischgewordenen American Dream ins beschauliche Nordhessen bringen. Rocky Mountains in den Kasseler Bergen - ob das gut geht? Und: Gambas mit Marzipan: TOP 5 verrücktes Food

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