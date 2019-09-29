Die Schlange - Wohnen und Leben über der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.09.2019: Die Schlange - Wohnen und Leben über der Autobahn
90 Min.Folge vom 29.09.2019Ab 12
Die Berlinger "Schlange" ist ein einzigartiges Wohnhaus mit über 3.000 Mietern. Der 600 Meter lange Gebäudekomplex liegt direkt über der Berliner Stadtautobahn A100. Früher ein krimineller Moloch, heute soll es ein friedlicher Ort für Familien und Mieter jeden Alters sein. "Abenteuer Leben war vor Ort und hat sich umgesehen. Und: Lappen für den Laster! / Luxus-Autohaus vs. XXL-Gebrauchtwagenhändler
