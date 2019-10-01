Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.10.2019: Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7
41 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 12
Achim und Henry im Schlaraffenland, ein Gericht leckerer als das andere. Wo? An der A7 von Flensburg nach Memmingen. Sie verraten die Geheimtipps der Trucker auf der Autobahn. Dabei kommt es vor allem auf Schnelligkeit, Frische und ein super Preis-Leistungsverhältnis an. Von der deftigen Bratwurst über die Bulette bis hin zum deftigen Braten - alles ist dabei.
