Abenteuer Leben am Sonntag

Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7

Kabel EinsFolge vom 01.10.2019
Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7

Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.10.2019: Achim on Tour: Geheimtipps neben der Autobahn A7

41 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 12

Achim und Henry im Schlaraffenland, ein Gericht leckerer als das andere. Wo? An der A7 von Flensburg nach Memmingen. Sie verraten die Geheimtipps der Trucker auf der Autobahn. Dabei kommt es vor allem auf Schnelligkeit, Frische und ein super Preis-Leistungsverhältnis an. Von der deftigen Bratwurst über die Bulette bis hin zum deftigen Braten - alles ist dabei.

