HoT: Wiens kultige Würstelbuden

Kabel Eins Folge vom 07.10.2019
41 Min. Folge vom 07.10.2019 Ab 12

In Wien gibt es sie an jeder Ecke und sie sind der Inbegriff für "Street Food": Würstelstände! Vom ältesten, über den schärfsten, bis zum berühmtesten Würstelstand Wiens - Dirk Hoffmann hat sie genau unter die Lupe genommen. Wo schmeckt's unserem Koch am besten? Und: Smartphone-Klinik München (1)

