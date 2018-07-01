Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Der größte Burger der Welt - ein Dorf knackt den Rekord

Kabel EinsFolge vom 01.07.2018
Der größte Burger der Welt - ein Dorf knackt den Rekord

Der größte Burger der Welt - ein Dorf knackt den RekordJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.07.2018: Der größte Burger der Welt - ein Dorf knackt den Rekord

72 Min.Folge vom 01.07.2018Ab 12

Zwei Männer - eine Idee: Ein Burger, so groß, dass man drei Jahre davon essen könnte! Die Freunde Rudi und Sepp wollen die Herstellung des "Ersten Ein-Tonnen-Burgers der Welt" wagen. Ob sie diesen Weltrekord schaffen? Ein Team aus Bäckern, Schmieden und Metzgern arbeitet hart - und ein ganzes Dorf schält und schnippelt. Und: Echt krass! Die dümmsten Verbrecher auf frischer Tat erwischt / Deutsches Fastfood goes Ausland! / Auf der Suche nach dem besten Fleisch der Welt!

Alle verfügbaren Folgen