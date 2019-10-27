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Abenteuer Leben am Sonntag

Drei Geschwister riskieren alles: Vom Foodtruck zum Restaurant

Kabel EinsFolge vom 27.10.2019
Drei Geschwister riskieren alles: Vom Foodtruck zum Restaurant

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 27.10.2019: Drei Geschwister riskieren alles: Vom Foodtruck zum Restaurant

89 Min.Folge vom 27.10.2019Ab 12

Vor drei Jahren haben sich Kaja und Ilka Nohse einen langersehnten Traum erfüllt: den vom eigenen Foodtruck. Heute ist der Ami-Burger-Schulbus ein großer Erfolg. Ausgerechnet den setzen sie jetzt aufs Spiel! Denn die Geschwister wollen ein Restaurant in einem heruntergekommenen Gasthaus eröffnen. Auch Bruder Sebastian, gefeierter Chefkoch in Dubai, gibt dafür alles auf. Haben sich die drei Geschwister übernommen? Und: Trecker Babe Alina packt aus / Der Sauna-Meister

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