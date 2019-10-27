Drei Geschwister riskieren alles: Vom Foodtruck zum RestaurantJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.10.2019: Drei Geschwister riskieren alles: Vom Foodtruck zum Restaurant
89 Min.Folge vom 27.10.2019Ab 12
Vor drei Jahren haben sich Kaja und Ilka Nohse einen langersehnten Traum erfüllt: den vom eigenen Foodtruck. Heute ist der Ami-Burger-Schulbus ein großer Erfolg. Ausgerechnet den setzen sie jetzt aufs Spiel! Denn die Geschwister wollen ein Restaurant in einem heruntergekommenen Gasthaus eröffnen. Auch Bruder Sebastian, gefeierter Chefkoch in Dubai, gibt dafür alles auf. Haben sich die drei Geschwister übernommen? Und: Trecker Babe Alina packt aus / Der Sauna-Meister
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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