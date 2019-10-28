Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top X Ungewöhnliche Döner

Kabel Eins Folge vom 28.10.2019
Top X Ungewöhnliche Döner

Top X Ungewöhnliche DönerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.10.2019: Top X Ungewöhnliche Döner

42 Min. Folge vom 28.10.2019 Ab 12

Döner: Die schnelle Köstlichkeit aus Fleisch, Gemüse, knusprigem Brot und schmackhafter Soße wurde Anfang der 70er Jahre in Berlin erfunden. Ursprünglich wurde nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet, heute finden sich in ganz Deutschland die verschiedensten Geschmacksrichtungen: Frucht-Döner, veganer Döner, Kartoffel-Döner, Wurst-Döner oder Fisch-Döner! "Abenteuer Leben" reist quer durch Deutschland, um die ausgefallensten und leckersten Varianten zu finden.

