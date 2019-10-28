Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.10.2019: Top X Ungewöhnliche Döner
42 Min.Folge vom 28.10.2019Ab 12
Döner: Die schnelle Köstlichkeit aus Fleisch, Gemüse, knusprigem Brot und schmackhafter Soße wurde Anfang der 70er Jahre in Berlin erfunden. Ursprünglich wurde nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet, heute finden sich in ganz Deutschland die verschiedensten Geschmacksrichtungen: Frucht-Döner, veganer Döner, Kartoffel-Döner, Wurst-Döner oder Fisch-Döner! "Abenteuer Leben" reist quer durch Deutschland, um die ausgefallensten und leckersten Varianten zu finden.
