Abenteuer Leben am Sonntag

JKNK Kassler

Kabel Eins
Folge vom 29.10.2019
JKNK Kassler

JKNK KasslerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.10.2019: JKNK Kassler

43 Min.
Ab 12

"Jugend kann nicht kochen" geht in die nächste Runde. Welchen deutschen Klassiker unsere Teenies wohl dieses Mal versaubeuteln werden? Kasseler mit Sauerkraut und Knödeln. Aber unser Spitzenkoch Achim hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er glaubt fest an die Kölner Jugendlichen. Ob er sich da mal nicht vertut?

