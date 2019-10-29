Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 29.10.2019: JKNK Kassler
43 Min.Folge vom 29.10.2019Ab 12
"Jugend kann nicht kochen" geht in die nächste Runde. Welchen deutschen Klassiker unsere Teenies wohl dieses Mal versaubeuteln werden? Kasseler mit Sauerkraut und Knödeln. Aber unser Spitzenkoch Achim hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er glaubt fest an die Kölner Jugendlichen. Ob er sich da mal nicht vertut?
