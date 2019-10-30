Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.10.2019: Teuerste Wolle der Welt
43 Min.Folge vom 30.10.2019Ab 12
Eine Strickjacke für 5.000 Euro, ein Strickmantel für 15.000 Euro. Wohlbetuchte aus aller Welt reißen sich um die sündhaft teuren Strickwaren. Denn die Wolle stammt von den wildlebenden Andentieren namens Vicuña. Sie haben ihr einzigartiges Fell entwickelt, um die Winter mit der eisigen Kälte und die Sommer mit ihrer sengenden Hitze im Andenhochland zu überleben. "Abenteuer Leben" ist es gelungen, die scheuen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung auf 4.000 Metern Höhe zu filmen.
