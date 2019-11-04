40 Jahre BILLY - Der Regalklassiker feiert GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.11.2019: 40 Jahre BILLY - Der Regalklassiker feiert Geburtstag
43 Min.Folge vom 04.11.2019Ab 12
Happy Birthday, Billy! Seit 40 Jahren gibt es den Regalklassiker bereits. Doch was macht es so besonders und warum ist es so beliebt, dass alle fünf Sekunden irgendwo auf der Welt ein Billy gekauft wird? Wir gehen auf Spurensuche.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins